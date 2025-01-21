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Spor

Fenerbahçeli sporcu, Bolu'daki yangında hayatını kaybetti

Fenerbahçe yüzme şubesinin sporcusu Vedia Nil Apak ve annesinin Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybettiği açıklandı.

IHA21 Ocak 2025 Salı 16:22 - Güncelleme:
Fenerbahçeli sporcu, Bolu'daki yangında hayatını kaybetti
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Fenerbahçe, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangında yüzme şubesi sporcusu olan 2014 doğumlu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yangında, yüzme şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'a Allah'tan rahmet; babası kongre üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

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