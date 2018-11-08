Fenerbahçeli taraftarlar Fatih Terim'e 'suyun öte yanı' sözleri için tepkili
Fenerbahçeli taraftarlar, Fatih Terim'in Schalke maçı sonrasında yaptığı açıklamalarda sarı lacivertli takım için 'suyun öte yanı' şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke maçından sonra düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Terim, Fenerbahçe için, “Suyun öte yanı” ifadelerini kullandı. Sarı-Lacivertli taraftarlar bu sözlere sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi. Bunun nedeni, Fenerbahçe’ye gönül verenler, bu ifadenin Yunanistan için kullanıldığı görüşünde. Bu nedenle Terim’in Fenerbahçe’yi Yunanlar’a benzettiği iddiasında olan Sarı-Lacivertliler, bu sözleri hakaret olarak kabul etti. Sosyal medyada yaptıkları yorumlarda tecrübeli teknik adama ateş püsküren ifadeler kullanıldı. Taraftarlar ayrıca Ali Koç ve yönetimine de bu sözlere karşı tepki gösterilmesi yönünde çağrıda bulundu.
(Fanatik)
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