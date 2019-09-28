Fenerbahçeli taraftarlar stada ulaştı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar stada geldi. Kadıköy'de buluşan taraftar, passolig ve kimlik kontrollerinin ardından toplu halde otobüslere alındı. Emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında stada gelen 2 bin 500 Fenerbahçeli, kendilerine tahsis edilen otobüslerden tezahüratlarla inerek stadyuma giriş yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kadıköy'de taraftarlarla bir araya gelerek maç öncesinde hepsine selam vermiş ve iyi yolculuklar dilemişti. Taraftarlar da stada girerken Ali Koç lehine tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan daha önceki derbilerde otobüslerin camlarının kırıldığı görülürken, bu maç öncesinde taraftarların otobüslere herhangi bir zarar vermemesi de dikkatlerden kaçmadı.