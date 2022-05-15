Fenerbahçeli taraftarlardan Fatih Karagümrük maçına yoğun ilgi

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Fenerbahçeli taraftarlar, sezonun son iç saha maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertliler, saatler öncesinden stat çevresinde toplanırken, maç öncesinde takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

VOLKAN DEMİREL, KADIKÖY'E RAKİP OLARAK GELDİ



Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Kadıköy'deki maçta saha kenarında yer aldı.

Sarı-lacivertli camiada kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar görev yapan, ardından teknik heyette de yer alan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Fenerbahçeli taraftarlarının önüne çıktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Volkan Demirel'e sevgi gösterilerinde bulundu.