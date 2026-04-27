İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2026 Pazartesi / 11 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0283
  • EURO
    52,7725
  • ALTIN
    6781.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Fenerbahçeli taraftarlardan Samandıra'da büyük tepki!

Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup olmasının ardından tesislere gelen sarı-lacivertli taraftarlar yönetim ve futbolculara tepki gösterdi.

IHA27 Nisan 2026 Pazartesi 00:44
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda 3-0 yenildi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bir grup Fenerbahçeli taraftar, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi.

Toplanan kalabalık, takım otobüsünün tesisleri girişi sırasında yönetim, teknik direktör ve futbolcular aleyhine sloganlar atarak istifa çağrısında bulundu. "Yönetim istifa" seslerinin yükseldiği protestolarda, taraftarlar sık sık eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yaptı.

Özellikle takım otobüsünün tesislere giriş yaptığı esnada tansiyon en üst seviyeye çıkarken, taraftarlar otobüsü yuhalayarak protesto etti. Tesis önündeki gergin bekleyiş sürerken, caddeden geçen Galatasaraylı bir sürücüye ait araç da kalabalığın tepkisiyle karşılaştı. Araya giren emniyet güçleri, araç ile taraftarlar arasında yaşanan gerginliğin büyümesini önledi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.