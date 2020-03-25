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Spor

Fenerbahçeli yıldız Max Kruse'den üzücü haber! Test sonucu belli oldu

Fenerbahçe'nin, 1 oyuncu ve 1 sağlık çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığını açıklamasının ardından, test sonucunun pozitif çıkan futbolcunun Max Kruse olduğu ve tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

25 Mart 2020 Çarşamba 20:19 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 20:50
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Fenerbahçe, bir futbolcusu ve sağlık çalışanında koronavirüs belirtilerine rastlandığını açıklamıştı. Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'nin, yapılan testler neticesinde koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. 

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