Fenerbahçeli yıldız Max Kruse'den üzücü haber! Test sonucu belli oldu

25 Mart 2020 Çarşamba 20:19 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 20:50

Fenerbahçe, bir futbolcusu ve sağlık çalışanında koronavirüs belirtilerine rastlandığını açıklamıştı. Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'nin, yapılan testler neticesinde koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.