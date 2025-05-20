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Spor

Fenerbahçelileri sevindiren gelişme! Dusan Vlahovic, Juventus ile yol ayrımında

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe yeni sezon için düğmeye bastı. Güçlü bir kadro ile yeni sezona başlamak isteyen sarı lacivertli ekip hücum hattına yıldız bir golcü takviye etmek için dümeni İtalya'ya kırdı. Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isim, Juventus ile sezon sonunda yolları ayırmaya hazırlanan Sırp golcü Dusan Vlahovic oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2025 Salı 10:18 - Güncelleme:
Fenerbahçelileri sevindiren gelişme! Dusan Vlahovic, Juventus ile yol ayrımında
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertli ekip, şampiyon olacak takım oluşturma hedefinde. Özellikle teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda hücum hattına yıldız bir golcü kazandırılması planlanıyor.

VLAHOVIC İLE YOLLAR AYRILIYOR

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin radarına giren isimlerden biri de Juventus forması giyen Dusan Vlahovic oldu. Sky Italia'nın haberine göre İtalyan ekibi, sezon sonunda Sırp forvetle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

SADECE BONSERVİS İSTENİYOR

Juventus'un, Vlahovic'i sadece bonservisiyle göndermeyi düşündüğü ve kiralık formülüne sıcak bakmadığı belirtiliyor. Kadrosuna Osimhen gibi önemli isimleri katmak isteyen Torino temsilcisi, bu ayrılığı planlarına dahil etmiş durumda.

FENERBAHÇE'NİN RADARINDA

25 yaşındaki golcüye en ciddi ilgiyi gösteren kulüplerden birinin ise Fenerbahçe olduğu öne sürülüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon çıktığı 40 maçta forma giyen yıldız golcü, 15 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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