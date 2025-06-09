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Spor

Fenerbahçelileri üzen gelişme! İşte Dusan Vlahovic transferinin önündeki üç engel

Gelecek sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Sırp golcü Dusan Vlahovic transferinin önündeki 3 engeli İtalyan basını duyurdu. İşte Dusan Vlahovic ile ilgili detaylar...

AKŞAM9 Haziran 2025 Pazartesi 09:20 - Güncelleme:
Fenerbahçelileri üzen gelişme! İşte Dusan Vlahovic transferinin önündeki üç engel
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Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, forvet hattını yıldız bir isme emanet etmeyi planlıyor. Sarı-Lacivertliler, listenin ilk sırasına Juventus'un golcüsü Dusan Vlahovic'i yazdı. İtalya'nın basını ise; 25 yaşındaki oyuncunun cephesinden aldığı bilgilere göre; Sırp forvetin transfer ile ilgili planını 3 madde üzerinde değerlendirdi. İşte o üç madde;

1- JONATHAN DAVİD ÖRNEĞİ GİBİ

Dusan Vlahovic'in İtalya Serie A ekibi Juventus ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. 6 ay sonra istediği tercihi rahatlıkla yapabilecek. O dönemde yapacağı yeni sözleşmede iyi bir imza parası ve aynı zamanda yüklü bir maaş alabilecek. Bir bakıma Fransız Lille'den ayrılan Jonathan David gibi plan yaptı...

2- TÜRKİYE'DE TUTKU VAR AMA...

Dusan Vlahovic, Avrupa'nın en iyi 5 ligi dışında bir kulüpten gelen teklife şu an sıcak bakmıyor. İstanbul, dünyanın en büyük şehirlerinden biri ve futbola karşı olağanüstü bir tutku var. Ancak lig olarak yeterli görülmüyor... Türkiye Süper Ligi, Portekiz Ligi ile rekabet ediyor. Diğer liglerin gerisinde olduğu düşünülüyor.

3- İSTERSE ARABİSTAN'A GİDEBİLİR

Transfer sezonunun henüz başındayız ve forvet piyasası henüz zirvede değil. Oyuncunun cephesi acele etmeyi düşünmüyor. İtalya Serie A ekibi Milan, başarılı oyuncuyla çok yakından ilgileniyor. Avrupa'da net 12 milyon euro kazanma ihtimali çok zor. Ancak Suudi Arabistan ihtimali de ciddi şekilde seçenekler arasında...

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