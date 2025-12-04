İSTANBUL 17°C / 9°C
Spor

Fenerbahçelileri yıkan haber! Elveda Marco Asensio: Dünya devine hayırlı olsun

Marco Asensio henüz sezon başında imza attığı Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor. Performansıyla sarı lacivertli taraftarların sevgilisi olan İspanyol yıldıza dev bir takım talip oldu. Marco Asensio transferinin detayları haberde…

4 Aralık 2025 Perşembe 20:29
Fenerbahçelileri yıkan haber! Elveda Marco Asensio: Dünya devine hayırlı olsun
Marco Asensio yaz transfer döneminin son günlerinde uzun bir bekleyişin ardından 7,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Sarı lacivertli formayla olan kariyerine tutuk başlamasına karşın son dönemde etkili bir oyun ve istatistik ortaya koyan 29 yaşındaki futbolcunun performansı dünya devinin dikkatinden kaçmadı. İtalyan devi, Marco Asensio transferi için kolları sıvadı.

MARCO ASENSİO İÇİN DEVREDELER

Serie A devi Milan, Marco Asensio transferi için harekete geçti. İspanyol basınında yer alan haberde; Başkent ekibinin yıldız 10 numarayı kadrosuna katmak istediği belirtildi. Haberde Fenerbahçe'nin Marco Asensio ile yollarını ayırmak istemediği buna karşın yüksek maaşı nedeniyle gelecek iyi bir teklifi değerlendirebileceği kaydedildi.

Bunun yanı sıra Marco Asensio'nun Fenerbahçe'de mutlu olduğu ancak Avrupa'nın önemli takımlarından gelecek tekliflere kapılarını kapatmadığı öne sürüldü. Milan'ın yıldız futbolcu için ara transfer döneminde hatta 2026 yazında dahi sarı lacivertlilerin kapısını çalabileceği ifade edildi.

Milan, Marco Asensio ile geçtiğimiz yaz transfer döneminde de ilgilenmiş ancak Paris Saint-Germain ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydedememişti.

15 MAÇTA 8 GOL KATKISI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maçta 1063 dakika sahada kalan Marco Asensio 6 gol ve 2 asist üretti. Sarı lacivertlilerle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Asensio'nun piyasa değeri 17 milyon euro olarak belirlendi.

