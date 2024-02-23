Süper Lig'de Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesine giren Fenerbahçe, bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri, oynadıkları futbolla Avrupa devlerinin kıskacında bulunuyor.

HEDEFTE 4 YILDIZ VAR!

Fenerbahçe'de özellikle 4 yıldız, oldukça dikkat çekici bir performans gösterirken Avrupa ekipleri de bu anlamda yakın takipte bulunuyor. Sezon başından beri takımın asları arasında yer alan 4 futbolcuyu transfer etmek için Avrupa devleri sıraya girdi.

TEKLİF BEKLENİYOR!

Fenerbahçe'nin yıldızlarına büyük ilgi var. Sarı-Lacivertli ekip, önümüzdeki yaz transfer döneminde 4 yıldızı için astronomik teklifler alabilir. İşte detaylar...

DEVLERİN GÖZDESİ FERDİ!

Bayern Münih, Dortmund, Arsenal, Milan, Napoli, Sevilla, Ajax... Son aylarda Ferdi Kadıoğlu'yla adı anılan kulüplerden sadece bazıları bunlar. Başkan Ali Koç yaptığı son açıklamada Milli yıldızın sezon sonunda büyük ihtimalle yeni bir hikaye yazmak için ayrılacağını söylemişti. Avrupa'nın birçok devi, 24 yaşındaki oyuncuyu yakından takip etmeye devam ediyor. Geçen yaz, Arda Güler savaşı yaşanmış ve kazanan Real Madrid olmuştu. Ferdi için de benzer bir senaryo yaşanması muhtemel. Fenerbahçe ise bu yaz düzenlenecek EURO 2024'ten sonra teklifleri değerlendirmeye almayı planlıyor.

İSMAİL, İTALYAN KISKACINDA!

SarıLacivertliler'in Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Polonyalı yıldız fazla kalıcı olmayacak gibi görünüyor. Szymanski son haftalarda her ne kadar formsuz olsa da genel performansıyla büyük beğeni topladı. Leverkusen'ın gözü, 12 gol, 14 asistlik sağlayan 24 yaşındaki oyuncunun üzerinde. Öte yandan Milan da Szymanski'yi transfer listesine ekledi. Bu yaz kadroda ciddi bir yenilenmeye gitmesi beklenen İtalyan devi için Polonyalı futbolcunun öncelikle adaylar arasında yer aldığı öğrenildi. Tottenham da bir süredir başarılı futbolcuyu izliyor ve bu yaz hamle yapabilir.

NAPOLİ'NİN HEDEFİ OOSTERWOLDE!

Mavi-Beyazlılar, son yıllarda sık sık Fenerbahçe'nin kapısını çalıyor ve son derece kârlı transferlere imza atıyor. Napoli, 2019'da Eljif Elmas için Sarı-Lacivertliler'e 17.7 milyon Euro ödedi, Makedon oyuncu geçen ay 24 milyon Euro'ya Leipzig'e satıldı. Ardından 2022'de 18 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Kim Min-jae'yi sadece 1 yıl sonra 50 milyon Euro'ya Bayern Münih'e gönderdi. İtalyan ekibinin gözü bir süredir Jayden Oosterwolde'de. MaviBeyazlılar'ın ara transfer dönemindeki girişimi sonuçsuz kalmıştı. Napoli'nin lig bittikten sonra yeni bir hamle yapaca öne sürüldü.

SZYMANSKI HAYRAN BIRAKTI!

Sarı Lacivertliler'in Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Polonyalı yıldız fazla kalıcı olmayacak gibi görünüyor. Szymanski son haftalarda her ne kadar formsuz olsa da genel performansıyla büyük beğeni topladı. Leverkusen'ın gözü, 12 gol, 14 asistlik sağlayan 24 yaşındaki oyuncunun üzerinde. Öte yandan Milan da Szymanski'yi transfer listesine ekledi. Bu yaz kadroda ciddi bir yenilenmeye gitmesi beklenen İtalyan devi için Polonyalı futbolcunun öncelikle adaylar arasında yer aldığı öğrenildi. Tottenham da bir süredir başarılı futbolcuyu izliyor ve bu yaz hamle yapabilir.