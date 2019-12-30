Fenerbahçe'nin 6 futbolcusuna teklif yağıyor!

TM Dijital Haber Merkezi 30.12.2019 10:54 - Güncelleme: 30.12.2019 10:57

Dün akşam çekinerek gittiği Rize deplasmanında dişli rakibini 2-1 yenerek ilk yarıyı 31 puanda kapatan ve lider Sivasspor’un 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe’de 6 futbolcuya Süper Lig takımlarından teklif yağıyor.





ERSUN YANAL SADECE HARUN VE FERDİ'NİN GİDİŞİNE ONAY VERMEDİ





Ersun Yanal’ın fazla forma şansı vermediği oyunculardan Harun Tekin’e teklifler gelirken, tecrübeli teknik adamın öğrencisini bırakmayacağı belirtildi. Harun’un dışında Fenerbahçe taraftarlarının kadroda görmek istemediği Alper Potuk, Trabzonspor’n kapısından dönen Murat Sağlam, takımdan ayrılması artık kesinleşen Mehmet Ekici ve genç yetenek Ferdi Kadıoğlu gibi isimler birçok kulüp tarafından resmi olarak istenirken, Yanal’ın Harun Tekin’le birlikte Ferdi Kadıoğlu’nun da gidişine onay vermediği bildirildi.





Sezon başında Marsilya ile bağlarını koparıp transfer edilen Adil Rami’nin de eşyalarını topladığı ifade edilirken, 34 yaşındaki stoperin Metz’le flört halinde olduğu kaydedildi.