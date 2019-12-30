İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9487
  • EURO
    6,6622
  • ALTIN
    289.225
  • BIST100
    114403
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin 6 futbolcusuna teklif yağıyor!
Spor

Fenerbahçe'nin 6 futbolcusuna teklif yağıyor!

Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan 6 oyuncuya teklif yağıyor.

TM Dijital Haber Merkezi30.12.2019  10:54 - Güncelleme: 30.12.2019  10:57
Dün akşam çekinerek gittiği Rize deplasmanında dişli rakibini 2-1 yenerek ilk yarıyı 31 puanda kapatan ve lider Sivasspor’un 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe’de 6 futbolcuya Süper Lig takımlarından teklif yağıyor.

ERSUN YANAL SADECE HARUN VE FERDİ'NİN GİDİŞİNE ONAY VERMEDİ


Ersun Yanal’ın fazla forma şansı vermediği oyunculardan Harun Tekin’e teklifler gelirken, tecrübeli teknik adamın öğrencisini bırakmayacağı belirtildi. Harun’un dışında Fenerbahçe taraftarlarının kadroda görmek istemediği Alper Potuk, Trabzonspor’n kapısından dönen Murat Sağlam, takımdan ayrılması artık kesinleşen Mehmet Ekici ve genç yetenek Ferdi Kadıoğlu gibi isimler birçok kulüp tarafından resmi olarak istenirken, Yanal’ın Harun Tekin’le birlikte Ferdi Kadıoğlu’nun da gidişine onay vermediği bildirildi.


Sezon başında Marsilya ile bağlarını koparıp transfer edilen Adil Rami’nin de eşyalarını topladığı ifade edilirken, 34 yaşındaki stoperin Metz’le flört halinde olduğu kaydedildi.

Engelli çocuğun azmi, duygulandırdı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar
CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

SSK emeklisine 4 müjde birden
SSK emeklisine 4 müjde birden

SSK emeklisine 4 müjde birden

Gerilimi tırmandıracak sözler: Hava saldırıları net bir cevap
Gerilimi tırmandıracak sözler: Hava saldırıları net bir cevap

Gerilimi tırmandıracak sözler: Hava saldırıları net bir cevap

Türkiye’nin otomobiline talep yağıyor!
Türkiye’nin otomobiline talep yağıyor!

Türkiye’nin otomobiline talep yağıyor!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.