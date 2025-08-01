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  • Fenerbahçe'nin 8. Portekizlisi Nelson Semedo! İlk sırada Brezilyalılar var
Spor

Fenerbahçe'nin 8. Portekizlisi Nelson Semedo! İlk sırada Brezilyalılar var

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 31 yaşındaki Nelson Semedo, kulüp tarihinin 8. Portekizli futbolcusu oldu. Öte yandan sarı-lacivertlilerin 118 yıllık tarihinde forma giymiş yabancı oyuncuların dağılımında Brezilyalılar ilk sırada bulunuyor.

IHA1 Ağustos 2025 Cuma 12:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin 8. Portekizlisi Nelson Semedo! İlk sırada Brezilyalılar var
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Fenerbahçe yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda sağ bek mevkiinde oynayan Nelson Semedo'yu renklerine bağladı. Yerli oyuncu olarak kaleci Tarık Çetin ile takviye yapan Fenerbahçe, daha sonra Archie Brown ve Jhon Duran'ı kadrosuna katarken, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar'ı transfer etti.

Semedo, profesyonel kariyerinde Benfica formasıyla yakaladığı çıkışın ardından 2017 yazında İspanyol devi Barcelona'ya transfer oldu. Katalan ekibinde 3 sezon mücadele eden Portekizli kanat oyuncusu, 2021-2022 sezonu başında İngiliz ekibi Wolverhampton'a imza attı. Burada 4 sezon takımın değişmez ismi olan Semedo'nun sözleşmesi 30 Temmuz 2025 itibarıyla sona erdi. Fenerbahçe de oyuncuyu aynı günün gecesinde İstanbul'a getirdi. Deneyimli oyuncu ile sağlık kontrollerinin ardından 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Nelson Semedo, son sezonunda tüm kulvarlarda 37 maça çıkarken 5 asistlik katkı sağladı. Semedo, aynı zamanda Fenerbahçe'nin 8. Portekizli futbolcusu oldu.

Sarı-lacivertlilerde forma giyen Portekizli futbolcular şöyle:

"Manuel Marques Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Armindo Tue Na Bangna (Bruma)."

EN FAZLA BREZİLYALILAR FORMA GİYDİ

Sarı-lacivertlilerin 118 yıllık tarihinde forma giymiş yabancı oyuncuların dağılımında Brezilyalılar ilk sırada bulunuyor. Sambacıları 14 isimle Yugoslavlar izlerken, Almanya ve Portekiz'den 8'er futbolcu takip etti.

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