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Spor

Fenerbahçe'nın acı günü!

Eski Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinden Cemal Yücel Günay, son yolculuğuna uğurlanıyor.

AA31 Aralık 2022 Cumartesi 14:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nın acı günü!
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, merhum Cemal Yücel Günay için Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde anma töreni düzenlendi.

Törene merhumun ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, kongre üyeleri, kulüp personeli, merhumun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Ali Koç, burada yaptığı konuşmada "Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Camiamız için önemli bir insandı. Bize çok şeyi miras bıraktı. Şahsen kendisinden çok şey öğrendim. Keyifli anlarımız oldu. Kızardı, ama tatlı kızardı. Keşke herkes onun gibi kızsa. Kendisi 5 sene evvel İrlanda'ya gitti. Ne yazık ki orada yüzyılın illeti olan kansere yakalandı. Çok uğraşıldı, çok tedavi gördü ama Allah'ın takdiri. Buraya kadarmış. Şahsım, yönetim kurulum ve camiamız adına ailesine başsağlığı diliyorum. Geride kalanlara kuvvet, sabır ve metanet diliyorum. Mekanı cennet, toprağı bol olsun. Yılın son gününde dostu uğurlamayı kimse istemez ama Allah'ın takdiri." ifadelerini kullandı.

Okunan duaların ardından merhum Cemal Yücel Günay'ın cenazesi omuzlara alınarak, cenaze aracına konuldu.

Cemal Yücel Günay'ın naaşı, Zühtüpaşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına'da defnedilecek.

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