Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin kadrosunda; Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür ve Ognjen Mimovic yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca uzun süreli sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde de maç kafilesinde yer almıyor.

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri de Alanyaspor maçı kafilesine dahil edilmedi.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:

İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Levent Mercan, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Fred Santos, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Edin Dzeko, Cenk Tosun.