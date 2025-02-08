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Spor

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

8 Şubat 2025 Cumartesi 17:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
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Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin kadrosunda; Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür ve Ognjen Mimovic yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca uzun süreli sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde de maç kafilesinde yer almıyor.

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri de Alanyaspor maçı kafilesine dahil edilmedi.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:

İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Levent Mercan, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Fred Santos, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Edin Dzeko, Cenk Tosun.

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