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Spor

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kadrosu açıklandı! 4 eksik var

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Nazım Sangare, Joao Pedro, Enner Valencia ve Luan Peres kadroya dahil edilmedi.

AA2 Ocak 2023 Pazartesi 16:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kadrosu açıklandı! 4 eksik var
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Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda, sakatlığı bulunan Joao Pedro ve Enner Valencia ile uzun dönemli sakatlıktan dönen Luan Peres ve Nazım Sangare yer almadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi.

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