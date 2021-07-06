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Spor

Fenerbahçe'nin antrenmanında Dirar yer almadı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanında ağrısı devam eden Nabil Dirar yer almadı.

AA6 Temmuz 2021 Salı 11:03 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 11:03
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Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda, milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra ağrısı devam eden Nabil Dirar yer almadı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, birebir çift minyatür kaleli savunma ve hücum çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel antrenmanlar yapıldı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla devam edecek.

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