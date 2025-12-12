İSTANBUL 14°C / 9°C
Spor

Fenerbahçe'nin Avrupa golcüsü! Kerem Aktürkoğlu yine sahnede

Fenerbahçe'nin Avrupa golcüsü Kerem Aktürkoğlu yine sahneye çıktı. Milli yıldız, sarı lacivertlilerin deplasmanda Brann ile karşılaştığı maçta açılış golünü kaydetti.

12 Aralık 2025 Cuma 00:11
Fenerbahçe'nin Avrupa golcüsü! Kerem Aktürkoğlu yine sahnede
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç'te Brann Stadı'nda oynanan mücadelede Brann ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadeleye hızlı bir başlangıç yaptı.

5 MAÇTA 4. GOL

Karşılaşmada takımını öne geçiren golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'ndeki etkileyici performansını sürdürdü. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 5 maçta 4 gole ulaşan genç yıldız, Fenerbahçe formasıyla bir Avrupa kupası sezonunda en fazla gol atan Türk oyuncular arasında önemli bir yere adını yazdırdı.

18 YIL SONRA BİR İLK!

Aktürkoğlu, Brann ağlarına gönderdiği golle birlikte Tuncay Şanlı'nın 2006/07 sezonunda Avrupa Ligi'nde kaydettiği 4 gollük performansını yakalayarak 18 yıl sonra bu seviyeye ulaşan ilk Türk futbolcu oldu. Bu başarı, hem oyuncu hem de Fenerbahçe adına Avrupa arenasındaki en dikkat çekici bireysel performanslardan biri olarak öne çıktı.

