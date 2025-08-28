Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Benfica'ya konuk oldu. Rakibine 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler Devler Ligi'ne veda etti.
Yoluna Avrupa Ligi'nde lig aşamasından devam edecek Fenerbahçe'nin tüm muhtemel rakipleri, 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak play-off turu rövanş maçlarının ardından belli olacak. Avrupa Ligi Kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe'nin bugün itibariyle Avrupa Ligi'ndeki 24 muhtemel rakibi netleşti. Sarı-lacivertlilerin kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:
1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa
2.Torba: FENERBAHÇE, Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic
3.Torba: Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Bologna
4.Torba: Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Brann