28 Ağustos 2025 Perşembe
Spor

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin turnuvadaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertliler organizasyona 2. torbadan katılacak.

28 Ağustos 2025 Perşembe 01:50
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Benfica'ya konuk oldu. Rakibine 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler Devler Ligi'ne veda etti.

Yoluna Avrupa Ligi'nde lig aşamasından devam edecek Fenerbahçe'nin tüm muhtemel rakipleri, 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak play-off turu rövanş maçlarının ardından belli olacak. Avrupa Ligi Kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'nin bugün itibariyle Avrupa Ligi'ndeki 24 muhtemel rakibi netleşti. Sarı-lacivertlilerin kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:

1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

2.Torba: FENERBAHÇE, Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic

3.Torba: Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Bologna

4.Torba: Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Brann

