UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçlarının oynanmasının ardından lig aşaması sona erdi ve gözler play-off turu kura çekimine çevrildi.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin de dahil olduğu UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 30 Ocak 2026 cuma günü TSİ 15.00'te UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek.

HANGİ TAKIMLAR KATILACAK?

Kura çekiminde lig aşamasını 9 ila 24. sırada bitiren takımlar yer alacak. İlk 8'e giren takımlar ise direkt olarak son 16 turunda mücadele edecek.

KURANIN PROSEDÜRÜ

Kulüpler, lig aşamasının sonunda aldıkları sıralamalara göre eşleştirilerek dört seri başı çift (9 ve 10, 11 ve 12, 13 ve 14, 15 ve 16. sıralarda yer alan kulüpler) ve dört seri başı olmayan çift (17 ve 18, 19 ve 20, 21 ve 22, 23 ve 24. sıralarda yer alan kulüpler) olacak. Her seri başı çiftteki kulüpler, seri başı olmayan çiftlerdeki kulüplerle eşleşecek şekilde eleme aşaması tablosuna çekilecek: 9 veya 10. sıradaki kulüpler 23 veya 24. sıradaki kulüplerle, 11 veya 12. sıradaki kulüpler 21 veya 22. sıradaki kulüplerle, 13 veya 14. sıradaki kulüpler 19 veya 20. sıradaki kulüplerle ve 15 veya 16. sıradaki kulüpler 17 veya 18. sıradaki kulüplerle eşleşecek.

MUHTEMEL RAKİPLER

Lig aşamasını 19. sırada bitiren Fenerbahçe, Nottingham Forest veya Viktoria Plzen takımlarından biriyle play-off turunda eşleşecek. Fenerbahçe, play-off turunu geçerse son 16'da Midtyjlland veya Betis ile eşleşecek.

MAÇ TARİHLERİ

Play-Off turunda ilk maçlar 19 Şubat 2026'da, rövanş maçları ise 26 Şubat 2026'da oynanacak. Fenerbahçe ilk maçı İstanbul'da, rövanşı ise deplasmanda oynayacak.