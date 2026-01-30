İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2026 Cuma / 12 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4863
  • EURO
    52,0862
  • ALTIN
    7515.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin Avrupa yürüyüşü sürüyor! İşte muhtemel rakipler ve maç takvimi...
Spor

Fenerbahçe'nin Avrupa yürüyüşü sürüyor! İşte muhtemel rakipler ve maç takvimi...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8 haftalık lig aşaması tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe 19. sırada yer alırken play-off'ta ve bu turu geçmesi halinde eşleşeceği muhtemel rakipler belli oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ30 Ocak 2026 Cuma 01:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Avrupa yürüyüşü sürüyor! İşte muhtemel rakipler ve maç takvimi...
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçlarının oynanmasının ardından lig aşaması sona erdi ve gözler play-off turu kura çekimine çevrildi.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin de dahil olduğu UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 30 Ocak 2026 cuma günü TSİ 15.00'te UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek.

HANGİ TAKIMLAR KATILACAK?

Kura çekiminde lig aşamasını 9 ila 24. sırada bitiren takımlar yer alacak. İlk 8'e giren takımlar ise direkt olarak son 16 turunda mücadele edecek.

KURANIN PROSEDÜRÜ

Kulüpler, lig aşamasının sonunda aldıkları sıralamalara göre eşleştirilerek dört seri başı çift (9 ve 10, 11 ve 12, 13 ve 14, 15 ve 16. sıralarda yer alan kulüpler) ve dört seri başı olmayan çift (17 ve 18, 19 ve 20, 21 ve 22, 23 ve 24. sıralarda yer alan kulüpler) olacak. Her seri başı çiftteki kulüpler, seri başı olmayan çiftlerdeki kulüplerle eşleşecek şekilde eleme aşaması tablosuna çekilecek: 9 veya 10. sıradaki kulüpler 23 veya 24. sıradaki kulüplerle, 11 veya 12. sıradaki kulüpler 21 veya 22. sıradaki kulüplerle, 13 veya 14. sıradaki kulüpler 19 veya 20. sıradaki kulüplerle ve 15 veya 16. sıradaki kulüpler 17 veya 18. sıradaki kulüplerle eşleşecek.

MUHTEMEL RAKİPLER

Lig aşamasını 19. sırada bitiren Fenerbahçe, Nottingham Forest veya Viktoria Plzen takımlarından biriyle play-off turunda eşleşecek. Fenerbahçe, play-off turunu geçerse son 16'da Midtyjlland veya Betis ile eşleşecek.

MAÇ TARİHLERİ

Play-Off turunda ilk maçlar 19 Şubat 2026'da, rövanş maçları ise 26 Şubat 2026'da oynanacak. Fenerbahçe ilk maçı İstanbul'da, rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ATV tartışması kavgaya dönüştü: Çocuklarının önünde tekme tokat darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.