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Spor

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki 243. sınavı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 243. karşılaşmasına çıkacak.

AA3 Ağustos 2022 Çarşamba 09:45 - Güncelleme:
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Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 242 müsabakada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 302 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 356 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Kupası541810267291
UEFA Avrupa Ligi703420169569
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası3394203070
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme341211114839
UEFA Şampiyonlar Ligi40116234270
Avrupa Kupa Galipleri Kupası93151111
UEFA Avrupa Konferans Ligi200246
TOPLAM2428752103302356

KUPA 2'DE 125. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 125. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 124 müsabakada 52 galibiyet, 30 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 167 gol gönderirken, kalesinde 160 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 70 maça çıktı.

Bu müsabakalarda 34 galibiyet, 20 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 95 gol atarken, kalesinde 69 gol gördü.

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