Fenerbahçe'nin Avrupa'daki gol ayağı Kerem Aktürkoğlu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Stuttgart engelini Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle geçmeyi başardı. Milli futbolcu, bu sezon sarı lacivertli formayla Avrupa'da attığı gollerle dikkat çekti.

Kerem, bu golüyle birlikte Fenerbahçe'de 3 gole ulaştı. Kerem'in bu golleri Avrupa'da atması dikkat çekti.

Milli yıldız, daha önce de UEFA Avrupa Ligi'ndeki Nice maçında 2 kez ağları sarsmıştı.

Stuttgart ağlarını havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Mehmet Topal'dan (2 maç; Şubat-Mart 2016) bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste iki Avrupa Ligi karşılaşmasında gol atan ilk oyuncu oldu.