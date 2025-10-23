İSTANBUL 21°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2025 Perşembe / 2 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9699
  • EURO
    48,903
  • ALTIN
    5560.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin Avrupa'daki gol ayağı Kerem Aktürkoğlu!
Spor

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki gol ayağı Kerem Aktürkoğlu!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Stuttgart'ı tek golle geçen Fenerbahçe'de golü kaydeden isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Milli yıldız önceki maçta da Nice ağlarını 2 kez havalandırmıştı.

Haber Merkezi23 Ekim 2025 Perşembe 22:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki gol ayağı Kerem Aktürkoğlu!
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Stuttgart engelini Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle geçmeyi başardı. Milli futbolcu, bu sezon sarı lacivertli formayla Avrupa'da attığı gollerle dikkat çekti.

Kerem, bu golüyle birlikte Fenerbahçe'de 3 gole ulaştı. Kerem'in bu golleri Avrupa'da atması dikkat çekti.

Milli yıldız, daha önce de UEFA Avrupa Ligi'ndeki Nice maçında 2 kez ağları sarsmıştı.

Stuttgart ağlarını havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Mehmet Topal'dan (2 maç; Şubat-Mart 2016) bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste iki Avrupa Ligi karşılaşmasında gol atan ilk oyuncu oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.