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  • Fenerbahçe, AZ Alkmaar maçı kamp kadrosunu açıkladı! Listede 4 eksik var
Spor

Fenerbahçe, AZ Alkmaar maçı kamp kadrosunu açıkladı! Listede 4 eksik var

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

IHA6 Kasım 2024 Çarşamba 14:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe, AZ Alkmaar maçı kamp kadrosunu açıkladı! Listede 4 eksik var
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın TSİ 23.00'te Hollanda takımı AZ Alkmaar'a konuk olacak. Bu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde kamp kadrosu da belli oldu. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Jayden Oosterwolde, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra son idmana tedbir amaçlı katılmayan Alexander Djiku kafilede yer almadı. Kamp kadrosuna altyapı oyuncularından Yusuf Akçiçek, Zeki Dursun, Şükür Toğrak ve Kaan Akyazı dahil edildi.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, AZ Alkmaar maçı için belirlediği kadroda şu isimler bulunuyor:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef El-Nesyri, Cenk Tosun, Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Kaan Akyazı."

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