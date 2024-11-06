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Spor

Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı öncesi son antrenmanında Cengiz ve Djiku detayı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Hollanda ekibi AZ Alkmaar maçı hazırlıklarını tamamladı.

IHA6 Kasım 2024 Çarşamba 12:46 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı öncesi son antrenmanında Cengiz ve Djiku detayı
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te Hollanda takımı AZ Alkmaar'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılan idman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise AZ Alkmaar maçının taktiği üzerinde duruldu.

Sakatlığını atlatan Cengiz Ünder bireysel antrenman gerçekleştirdi. Ganalı futbolcu Alexander Djiku da tedbir amaçlı idmana katılmadı. Tedavileri süren Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Kahveci'nin de tedavileri sürüyor.

Sarı-lacivertliler, gün içerisinde özel uçakla Hollanda'ya hareket edecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve aday kadrodan bir futbolcu Alkmaar Stadı'nda TSİ 19.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

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