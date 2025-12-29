Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da büyük hedefler koyan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde önceliği forvet hattına vermiş durumda. Sarı lacivertlilerin listesinin ilk sırasında yer alan Atletico Madrid'den Alexander Sörloth konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bonservis bedelini 35 milyon eurodan açan İspanyol ekibi, 30 milyon euroya kadar indi. Norveçli forvet ise yıllık 12 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme istiyor. Başarılı oyuncu, kararını ocak ayının ilk haftasında Madrid yetkilileriyle yapacağı toplantı sonrası verecek. Toplantıdan olumsuz haber gelmesi durumunda Kanarya'nın B planı da hazır.

OPSİYONLA KİRALANABİLİR

O isim, Napoli'nin Belçikalı forveti Romelu Lukaku... Sezon başında ciddi bir sakatlık geçirdiği için Napoli'de henüz forma giyemeyen 32 yaşındaki forvet, kariyerine başka bir takımda devam etmek istiyor. Sakatlığı tamamen geçen Belçikalı yıldız santrfor, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Sarı-Lacivertli yönetim de bu isme sıcak bakıyor. Sörloth transferinde istenen sonuç alınamazsa Romelu Lukaku için girişimler hızlandırılacak. "Satın alma opsiyonlu kiralama" teklifi gündeme gelebilir. Başarılı oyuncunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona eriyor

YOUSSEF EN-NESYRI'YE 3 TALİP

Fenerbahçe'nin forvet hattında gözden çıkardığı isim olan Youssef En-Nesyri'ye 3 talip çıktı. Suudi Arabistan'ın üç dev ekibi Al-Ittihad ve AlAhli ile birlikte Al-Shabab, Faslı forveti kadrosuna dahil etmek istiyor. Sarı-Lacivertliler, bu satıştan 25-30 milyon euro gelir bekliyor. Sevilla, En-Nesyri'nin bir sonraki satışından %10 pay alacak. Öte yandan, kadro planlamasında düşünülmeyen bir diğer forvet Cenk Tosun'un da Süper Lig'den talipleri bulunuyor.