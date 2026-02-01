İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2026 Pazar / 14 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin B planı hazır! Lookman olmazsa alternatif Christopher Nkunku
Spor

Fenerbahçe'nin B planı hazır! Lookman olmazsa alternatif Christopher Nkunku

Ara transfer döneminde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Atalanta'dan Ademola Lookman'ı bitirememesi durumunda, Milan'dan Nkunku için hamle yapacak.

AKŞAM1 Şubat 2026 Pazar 09:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin B planı hazır! Lookman olmazsa alternatif Christopher Nkunku
ABONE OL

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler'in listesinde 2 ciddi aday yer alıyor, Ademola Lookman ve Christopher Nkunku... Atalanta forması giyen Lookman için İtalyan ekibiyle pazarlıklarını sürdüren Sarı Kanarya, önceliğini 28 yaşındaki oyuncuya vermiş durumda. Fakat Atalanta'ya yaklaşık 40 milyon euroluk bir teklif sunan Sarı-Lacivertliler, olumlu geri dönüş alamadı. İtalya ekibinin, teminat mektubu ve ödeme planında düzenleme istediği öne sürüldü.

Devreye giren Atletico Madrid, Atalanta ile aynı rakamdan anlaştı. Lookman'a ise Fenerbahçe'nin önerdiği maaşın yarısını teklif etti. Lookman bu teklifi reddedince İspanyol ekibi teklifini yükseltti. Taraflar anlaşma noktasına geldi. Kanarya, Lookman'dan sonuç alamaması durumunda Nkunku'ya yönelecek. Fransız santrfor, Türkiye'de forma giymek istemediği için Fenerbahçe'yi reddetmişti. Milan'ın 30 milyon euro istediği Nkunku'nun, daha cazip bir maaş teklifiyle ikna edilebilieceği yazılıyor. 28'lik santrfor 19 maçta 5 gol ve 2 asist kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.