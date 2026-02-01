Hücum hattını güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler'in listesinde 2 ciddi aday yer alıyor, Ademola Lookman ve Christopher Nkunku... Atalanta forması giyen Lookman için İtalyan ekibiyle pazarlıklarını sürdüren Sarı Kanarya, önceliğini 28 yaşındaki oyuncuya vermiş durumda. Fakat Atalanta'ya yaklaşık 40 milyon euroluk bir teklif sunan Sarı-Lacivertliler, olumlu geri dönüş alamadı. İtalya ekibinin, teminat mektubu ve ödeme planında düzenleme istediği öne sürüldü.

Devreye giren Atletico Madrid, Atalanta ile aynı rakamdan anlaştı. Lookman'a ise Fenerbahçe'nin önerdiği maaşın yarısını teklif etti. Lookman bu teklifi reddedince İspanyol ekibi teklifini yükseltti. Taraflar anlaşma noktasına geldi. Kanarya, Lookman'dan sonuç alamaması durumunda Nkunku'ya yönelecek. Fransız santrfor, Türkiye'de forma giymek istemediği için Fenerbahçe'yi reddetmişti. Milan'ın 30 milyon euro istediği Nkunku'nun, daha cazip bir maaş teklifiyle ikna edilebilieceği yazılıyor. 28'lik santrfor 19 maçta 5 gol ve 2 asist kaydetti.