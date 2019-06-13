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Fenerbahçe'nin Badelj aşkı bitmiyor

Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan Fenerbahçe, kadroya takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyor. İtalyan medyasında yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Hırvat yıldız Badelj'in peşine düştü.

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Gelecek sezona yepyeni bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe yönetimi birçok isimle temaslarını sürdürüyor..

Birçok oyuncusuyla yollarını ayıran Fenerbahçe, giden isimlerini yerini doldururken hata yapmak istemiyor..

Bu yüzden transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe'de ön libero için yeni bir isim daha ortaya atıldı..

İtalyan basını, Lazio'da gözden düşen Milan Badelj ile ilgilenen takımlar arasında sarı- lacivertli kulübün de yer aldığını ileri sürdü.

30 yaşındaki Hırvat oyuncuyu, Bordeaux'nun da istediği belirtilirken, Lazio'nun geçen yaz Fiorentina'dan bedelsiz renklerine bağladığı Badelj için 7.5 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

KOCAMAN DA İSTEMİŞTİ

Aykut Kocaman döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Milan; Dinamo Zagreb, NK Lokomotiva, Hamburg ve Fiorentina kulüplerinde forma giydi. Ön liberoda Hırvatlar'ın son dönemde yetiştirdiği önemli isimler arasında. Hırvatistan Milli Takımı'nda 47 kez yer aldı ve 2 gol attı. Serie A'da bu sezon 23 maça çıktı; 1 kez fileleri havalandırdı. Oyuncunun Lazio ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Badelj kariyerinde Serie A'da toplam 131 maça çıkarken; 7 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

(Takvim)

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