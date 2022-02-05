İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2022 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin borcu 6 milyar TL'ye dayandı
Spor

Fenerbahçe'nin borcu 6 milyar TL'ye dayandı

Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının borcunun 5 milyar 977 milyon TL olduğu açıklandı.

AA5 Şubat 2022 Cumartesi 13:53 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 13:53
ABONE OL

Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün dernek ile bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2021 itibarıyla toplam borç ve yükümlülüklerinin 5 milyar 977 milyon lira olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda denetim kurulu raporunu okuyan Vodina, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla borç ve yükümlülükleri toplamı 5 milyar 977 milyon liradır. Bu tutar 30 Eylül 2021 tarihli Merkez Bankası kuruyla 580 milyon avro etmektedir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.