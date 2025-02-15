İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2025 Cumartesi / 17 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2388
  • EURO
    38,0197
  • ALTIN
    3360.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Kulübünün 30 Kasım 2024 itibarıyla borcunun 18 milyar 600 milyon lira olduğu açıklandı.

IHA15 Şubat 2025 Cumartesi 13:17 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
ABONE OL

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün borcunun 18 milyar 600 milyon TL olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Haziran 2024 - 30 Kasım 2024 dönemin ilişkin mali tablolarla hakkında bilgiler verdi. Dönem Varlıklar 4 milyar 386 milyon TL, Duran Varlıklar 13 milyar 295 milyon TL olmak üzere kulübün toplam varlıklarının 17 milyar 681 milyon TL olduğunu aktaran Vodina, bu dönemde giderlerin 6 milyar 349 milyon TL, gelirlerin de 6 milyar 469 TL olduğunu açıkladı. Dönem karının ise 562 milyon lira olduğu belirtildi.

Kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 11 milyar 98 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 7 milyar 502 milyon TL olduğunu ifade eden Mehmet Vodina, toplam borcunun da 18 milyar 600 milyon TL olduğunu söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.