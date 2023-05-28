Fenerbahçe'nin Bruma'sı Portekiz Ligi'nde esti!

Portekiz Ligi son hafta maçında Braga, Paços Ferreira ile karşılaştı.

Braga'nın sahasında oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Alvaro Djalo, 29. dakikada Ricardo Horta ve 51. dakikada Banza kaydetti.

Braga'nın ikinci golünün asistini Fenerbahçe'den kiralanan Bruma yaptı. Bruma bu sezon ligde çıktığı 20 maçta 4 gol ve 6 asistle oynadı.

Alınan bu sonucun ardından Braga sezonu 78 puanla 3. sırada tamamladı. Paços Ferreira ise 23 puanla 17. sırada kalarak lige veda etti.