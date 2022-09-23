Fenerbahçe'nin Bruma'yı UEFA kadrosuna almamasının detayları ortaya çıktı!

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda Jorge Jesus'un takımın başına gelmesinin ardından transfer için kolları sıvamıştı.

Hücum oyununa büyük önem verdiği bilinen Jorge Jesus'un, ilk tercihlerinden biri, Bruma olmuştu.

Fenerbahçe Bruma için yaptığı transfer açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

"Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Bruma'ya 'Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin' diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Bununla beraber Bruma da, basın toplantısında yaptığı açıklamada Jorge Jesus'un transfer öncesi kendisini aradığını ve çağırdığını şu sözlerle açıklamıştı: "Transfer sürecinde hocamızdan bir telefon aldım. Kendisi bana beni istediğini söyledi, kulübün bu seneki hedeflerinden bahsetti. Ben de buraya gelmek istedim. Fenerbahçe zaten büyük bir kulüp, ben de bu takıma katkı sağlamak için buradayım. Umarım oyuncular en iyi performanslarında olur ve hedefimize ulaşırız."

UEFA KADROSUNDA YOK

Öte yandan Jorge Jesus, sürpriz bir kararla Bruma'yı, yaklaşık 1 ay sürecek sakatlığından ötürü UEFA kadrosunda almadığını şu sözlerle ifade etmişti: "Bruma grup aşamasındaki listeye dahil edilmedi. Grupta 6 maç oynayacağız. Kendisinin 1 ay süren sakatlığı var. Sakat olduğu için grup aşamasında liste dışında bırakmaya karar verdik. Bruma belki bir sonraki turda listeye dahil olabilir."

NEDEN ŞANS VERİLMİYOR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Bruma'ya dair önemli detaylar ortaya çıktı.

Bruma'nın, Ocak ayında UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almak için kararlı olduğu ve yeniden kendisini yeşil sahalarda göstermek istediği kaydedildi.

Yıldız futbolcu, Jorge Jesus'a kendisini ispatlamak istiyor ve Portekizli çalıştırıcının güvenini boşa çıkarmak istemiyor.

LİSTEDE YOK

Ancak Bruma, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarındaki kadrosunda olmamasına şaşırmış durumda. Jesus'un dediği gibi, yıldız ismin sakatlığı vardı ancak bu sakatlık uzun süreli değildi ve yapılan sağlık kontrollerinde, Bruma'nın kısa süre içinde sahalara döneceği teknik ekibe iletilmişti.

KARAR DİREKT OLARAK SÖYLENMEDİ

Ayrıca Bruma'ya 'UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almıyorsun' mesajı, 1. ağızdan iletilmedi. Portekizli futbolcu bu kararı, başka yollardan öğrendi.