Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Victor Nelsson'un ayrılık ihtimalini de göz önünde tutarak transfer döneminde kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak istiyor.

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray'ın bu doğrultuda yeni hedefi ortaya çıktı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray, Aston Villa'dan Diego Carlos ile ilgileniyor.

Galatasaray'ın bu transfer için Aston Villa ile temaslara başladığı belirtildi.

BU SEZON 17 MAÇTA OYNADI

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki stoperin Aston Villa ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Brezilyalı savunma oyuncusu, bu sezon Aston Villa'da 17 maçta 1403 dakika süre buldu.