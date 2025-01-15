İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2025 Çarşamba / 16 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4756
  • EURO
    36,6913
  • ALTIN
    3066.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin de gündemindeydi! Galatasaray'dan beklenmedik Diego Carlos hamlesi
Spor

Fenerbahçe'nin de gündemindeydi! Galatasaray'dan beklenmedik Diego Carlos hamlesi

Ocak ayı transfer döneminin başlamasıyla birlikte sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Victor Nelsson'un ayrılık ihtimalini de göz önünde tutan Galatasaray adı daha önce Fenerbahçe ile ayrılan Aston Villa'nın 31 yaşındaki savunma oyuncusu Diego Carlos için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Haber Merkezi15 Ocak 2025 Çarşamba 16:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin de gündemindeydi! Galatasaray'dan beklenmedik Diego Carlos hamlesi
ABONE OL

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Victor Nelsson'un ayrılık ihtimalini de göz önünde tutarak transfer döneminde kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak istiyor.

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray'ın bu doğrultuda yeni hedefi ortaya çıktı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray, Aston Villa'dan Diego Carlos ile ilgileniyor.

Galatasaray'ın bu transfer için Aston Villa ile temaslara başladığı belirtildi.

BU SEZON 17 MAÇTA OYNADI

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki stoperin Aston Villa ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Brezilyalı savunma oyuncusu, bu sezon Aston Villa'da 17 maçta 1403 dakika süre buldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.