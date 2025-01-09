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Spor

Fenerbahçe'nin de gündemindeydi! Jaden Philogene'den beklenmedik transfer kararı

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Jaden Philogene için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İngiliz oyuncu Premier Lig'den talibi Ipswich Town ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Haber Merkezi9 Ocak 2025 Perşembe 09:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin de gündemindeydi! Jaden Philogene'den beklenmedik transfer kararı
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Premier Lig ekiplerinden Ipswich Town, Aston Villa forması giyen Jaden Philogene ile anlaştı.

Ipswich Town, Aston Villa'ya Philogene için 21 milyon Euro artı bonuslar içeren bir teklifle transferi bitirdi.

Dış basında çıkan habere göre 22 yaşındaki oyuncuya, Everton'ın teklifi bulunuyordu.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ

Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan kanat oyuncusu, perşembe sabahı Premier Lig ekibi için sağlık kontrolünden geçecek.

PHILOGENE'IN PERFORMANSI

Bu sezon Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan İngiliz oyuncu, 535 dakika süre alabildi ve skor katkısı yapamadı.

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