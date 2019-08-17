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Fenerbahçe'nin de istediği yıldız imzayı attı

Roma, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu iddia edilen 33 yaşındaki Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko'nun sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını açıkladı.

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İtalya’da yaz transfer döneminin gözde isimlerinden olan ve adı Fenerbahçe ile de anılan 33 yaşındaki futbolcu, kulübü Roma’da kaldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Dzeko’nun sözleşmesinin yenilendiği belirterek, 3 yıl daha uzatıldığı ifade edildi.
 
Kulüp açıklamasında ifadelerine yer verilen Dzeko, "Son haftalarda kulüpten kalmama yönelik güçlü bir istek olduğunu hissettim. Roma benim evim. Burada bir kupa kazanmak için her şey var. Daha uzun kalacağım için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.
 
2015 yılında Roma’ya gelen Bosna Hersekli golcü, 179 maçta forma giymiş, 87 gol atmıştı.
 
(Fanatik)

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