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Spor

Fenerbahçe'nin derbi 11'i belli oldu! Hasan Ali, Rami, Jailson...

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın Galatasaray derbisi öncesi kadro arayışı devam ediyor. Sarı-Lacivertli takımda eksikler düşündürürken Yanal kadroda taşları yerinden oynatacak.

21 Şubat 2020 Cuma09:46 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 09:47

Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi kadro arayışı devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda ciddi eksikler bulunuyor. Gustavo, Emre ve Garry Rodrigues derbide forma giyemeyecek.

Hasan Ali’nin uzun süren yokluğu ve stoper sıkıntısı da eklendiğinde Ersun Yanal’ın nasıl bir ilk 11 ile maça çıkacağı merak konusu.Hasan Ali iyileşse de maç ve tempo eksiği Yanal’ı düşündürüyor. Bu sezon deneyimli futbolcu sadece 7 lig maçına çıkabildi.

Derbi maçın temposunu kaldırma ihtimali düşük. Bu nedenle Dirar’ı sol kanatta oynaması yüksek ihtimal. Ancak stoper ve kanatta bir sürpriz söz konusu olabilir. Falette, Rami’ye göre daha iyi bir görüntü çiziyor. Özellikle fizik açıdan teknik heyetin beklentilerine antrenmanlarda karşılık veriyor. Bu nedenle Rami’ye göre daha şanslı.

Son yapılan çalışmalarda Fallette’in stoperde oynaması ve Jailson’un orta sahaya geçmesi üzerine bir plan yapıldı. Bu plan hayata geçmezse daha da büyük bir sürpriz yaşanabilir.

Özellikle Luiz Gustavo’nun yokluğunu doldurmaya çalışan teknik heyet buraya çare arıyor. Jailson bu bölgeye çekilmezse diğer alternatif Tolga Ciğerci olacak.

Ancak bu sefer de kanatta sıkıntı yaşanacak. Tolga son dönemde kanatta oynuyordu ve Ersun Yanal’ın beklentilerini karşılıyordu.Son çare olarak orta sahayı sağlama almak adına Tolga’nın buraya çekilmesi ve taraftarın da ısrarla oynamasını istediği Ferdi’nin kanada geçmesi üzerine de bir plan da söz konusu. Ferdi maçların ikinci yarılarında süre alıyordu.

BENZER KADRO

Galatasaray derbisi öncesi yaşanan kadro sıkıntısına rağmen teknik heyet bu sorunu aşabileceklerini düşünüyor. Benzer şekilde Türk Telekom’da oynanan ligin ilk yarısında 0-0 biten derbide de birçok oyuncu yerinde oynanmamıştı.

O maçta sahaya çıkan kadroda Tolga Ciğerci sol kanat, Ozan Tufan sağ kanat, Jailson stoper ve Dirar sol bekte görev yaptı. Bu dört futbolcunun orijinal pozisyonu da farklıydı. Bu nedenle yine birçok futbolcu kendi orijinal pozisyonu dışında bu hafta da görev alabilir.

İlk derbide deplasmanda rakibine karşı üstün oynayan sarı-lacivertliler yine benzer şartlarda pazar günkü derbiye çıkacaklarını söylüyor. Dolayısıyla ilk maçta olduğu ikinci maçta da sarı lacivertli takımın etkili oynayacağı belirtildi.

(Skorer)

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