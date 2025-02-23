Fenerbahçe'nin derbideki en büyük kozu Youssef En-Nesyri

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler derbi öncesi 23 maçta 57 puan toplarken, ezeli rakibinin 6 puan gerisinde yer alıyor. Ligde en golcü takım olan Fenerbahçe'de hücum hattı ön plana çıkıyor.

Sarı-lacivertlilerin sezon başı kadrosuna kattığı Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri ise son haftalarda takımın en formda ismi. Sezonun ilk golünü 2. haftada Göztepe'ye atan En-Nesyri, genellikle yedek başladığı sonraki 6 maçta suskun kaldı. Bodrum FK müsabakasıyla birlikte yeniden 11'de yer alan 27 yaşındaki futbolcu, 13. haftada Kayserispor'a karşı kaydettiği golle yükselişe geçti.

Youssef En-Nesyri, bu sezon 36 maç resmi maçta görev alırken, Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 24 gole imza attı. Ligde 14'ü 11'de olmak üzere 22 maçta görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi. En-Nesyri, ligde son 8 haftanın 7'sinde ise gol sevinci yaşadı ve bu süreçte 12 gol kaydetti. Faslı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 3 müsabakada da fileleri havalandırdı.

27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de Alanyaspor maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giymedi.

Youssef En-Nesyri'nin ardından Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, Süper Lig'de 12 gol, 3 asist, Sırp futbolcu Dusan Tadic de 8 gol, 10 asistle katkı sağladı.