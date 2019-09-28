24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 272.967
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'nin derbilerde Cüneyt Çakır uğuru

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 25. derbisini yönetecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten FIFA kokartlı Çakır, daha önce 24 derbide düdük çaldı. Çakır, son olarak geçen sezonun 14. haftasında yapılan Beşiktaş-Galatasaray (1-0) derbisinde görev almıştı.
 
Maçın hakemi Cüneyt Çakır bugüne kadar iki takımın da 50'şer maçını yönetti. Derbi özelinde ise deneyimli hakem 11 kez Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinde düdük çalarken, sarılacivertliler sahadan 6 galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçlarda 3 kez gülerken 2 derbi de beraberlikle sona erdi.

Rusya ´Merkez 2019 Tatbikatı´nın görüntülerini yayınladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fırat'ın doğusunda 7. ortak hava devriyesi tamamlandı

Fırat'ın doğusunda 7. ortak hava devriyesi tamamlandı

İzmir'de tıp tarihine geçecek olay

İzmir'de tıp tarihine geçecek olay

Artvin'de sel: Dereler taştı, yollar kapandı

Artvin'de sel: Dereler taştı, yollar kapandı

Pakistan Başbakanı'nı taşıyan uçak acil iniş yaptı

Pakistan Başbakanı'nı taşıyan uçak acil iniş yaptı

'İslam düşmanlığı, İsrail'in kuruluşundan ötürü var'

'İslam düşmanlığı, İsrail'in kuruluşundan ötürü var'

Kendi kendini tozlayabiliyor, her yerde yetişiyor! Talep patladı

Kendi kendini tozlayabiliyor, her yerde yetişiyor! Talep patladı

'Deprem Kahini' Türkçe tweet attı, bu uyarıyı yaptı!

'Deprem Kahini' Türkçe tweet attı, bu uyarıyı yaptı!

Yargıtay'dan iptal edilen tur kararı

Yargıtay'dan iptal edilen tur kararı
 

POPÜLER HABERLER

Artvin´de sel: Dereler taştı, yollar kapandı

Artvin´de sel: Dereler taştı, yollar kapandı

Bölge halkı tarafından kutsal kabul ediliyor: Görenleri büyülüyor

Bölge halkı tarafından kutsal kabul ediliyor: Görenleri büyülüyor

Kendi kendini tozlayabiliyor, her yerde yetişiyor! Talep patladı

Kendi kendini tozlayabiliyor, her yerde yetişiyor! Talep patladı

En yenisi 300 yıllık! Bu evler hayranlık uyandırıyor

En yenisi 300 yıllık! Bu evler hayranlık uyandırıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA