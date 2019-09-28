Fenerbahçe'nin derbilerde Cüneyt Çakır uğuru
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 25. derbisini yönetecek.
Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten FIFA kokartlı Çakır, daha önce 24 derbide düdük çaldı. Çakır, son olarak geçen sezonun 14. haftasında yapılan Beşiktaş-Galatasaray (1-0) derbisinde görev almıştı.
Maçın hakemi Cüneyt Çakır bugüne kadar iki takımın da 50'şer maçını yönetti. Derbi özelinde ise deneyimli hakem 11 kez Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinde düdük çalarken, sarılacivertliler sahadan 6 galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçlarda 3 kez gülerken 2 derbi de beraberlikle sona erdi.
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