Fenerbahçe'nin Devler Ligi hasreti devam ediyor

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takımın, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için 2. ve 3. eleme turu ile play-off eşleşmelerini geçmesi gerekiyordu.
İlk eşleşmesinde Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 0-0 kaldığı rakibine evinde 2-1 mağlup olarak "devler ligi" hedefini kaçırdı.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev mağlubiyetiyle 8. kez elemelerde "devler ligi" hedefinden uzak kaldı.
Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında ilk kez 2002-2003 sezonunda eleme oynayan sarı-lacivertiler, Hollanda'nın Feyenoord takımını geçmeyi başaramamıştı.
Sarı-lacivertliler 3. eleme turunda rakibine deplasmanda 1-0, evinde 2-0 ile boyun eğmişti.
Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda bu kulvarda 2. eleme turunda Faroe Adaları'ndan Torshavn ekibini sahasında 4-0, deplasmanda ise 5-0'lık skorlarla geçerken, 3. eleme turunda yine Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla eşleşmişti.
Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakada deplasmanda 3-1 yenildiği rakibiyle sahasında 2-2 beraber kalmış ve turu geçememişti.
Şampiyon tamamladığı 2010-2011 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 3. eleme turunda İsviçre'nin Young Boys takımını geçmeyi başaramamıştı.
Sarı-lacivertli ekip, ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı eşleşmede evinde ikinci maçı 1-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne katılamamıştı.
"Devler ligi"ne 2012-2013 sezonunda 3. eleme turundan katılan Fenerbahçe, Romanya'nın Vaslui ekibini eleyerek play-off'a yükselmişti. Bu turda ise Rusya'nın Spartak Moskova takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmanda 2-1 yenildiği rakibiyle evinde 1-1 berabere kalarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmişti.
2013-2014 sezonunda da bir önceki sezon gibi "devler ligi"ne 3. eleme turundan dahil olan Fenerbahçe, Avusturya'nın Salzburg takımını eleyerek play-off'a adını yazdırmıştı. Bu turda İngiltere'nin Arsenal takımıyla eşleşen Fenerbahçe evinde 3-0, deplasmanda ise 2-0'lık skorlarla rakibine mağlup olmuştu.
Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise bu arenada yine Mircea Lucescu'yu geçmeyi başaramamıştı.
O dönem Lucescu'nun çalıştırdığı Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla 3. eleme turunda eşleşen sarı-lacivertliler, evinde 0-0 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 3-0 yenilmişti.
Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda da 3. eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşti. Deplasmanda 1-0 yenildiği rakibiyle evinde 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.
Sarı-lacivertliler, bu sezon yine Dinamo Kiev ve Mircea Lucescu engelini aşamadı. 2. eleme turunda eşleştiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, evinde ise rakibine 2-1 mağlup olarak Avrupa'nın en büyük organizasyonuna 8. kez elemelerden katılamadı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyon olduğu 2 sezonun ardından Şampiyonlar Ligi'ne UEFA kararıyla katılım sağlayamadı.
Süper Lig'de 2010-2011 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-lacivertliler, 2011-2012 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gönderilmedi.
Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda play-off turunda elenmesinin hemen ardından, UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Fenerbahçe, bu ceza sebebiyle bir sonraki sezon Türkiye şampiyonu olsa da Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında bu kupada yer aldı.
Fenerbahçe daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonunda çıktığı 40 maçta 11 galibiyet elde etti.
Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçta ise yenilgiden kurtulamadı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti.
Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihinde en başarılı sezonlarından birisini yaşadı. Sarı-lacivertliler söz konusu sezonda İngiltere'nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü.