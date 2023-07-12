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Spor

Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic inadı sürüyor

Kaleci transferi için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in Hırvat milli takımı kalecisi Dominik Livakovic için ısrarını sürdürüyor.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 21:18 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic inadı sürüyor
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28 yaşındaki eldiven için 6 milyon euro öneren ancak kulübün 10 milyon euro'da diretmesi nedeniyle mesafe kaydedemeyen sarı-lacivertliler, son olarak teklifini 9 milyon euro'ya yükseltti. Villarreal'in de bu oyuncu için devrede olması yeni teklifte etkili oldu.

FENERBAHÇE BİTİRMEK İSTİYOR

Fenerbahçe, bu teklifle birlikte Hırvat kaleci ve kulübü Dinamo Zagreb'i ikna etmeye yaklaştı. Fenerbahçe, Livakovic'in transferini birkaç gün içinde tamamlamayı hedefliyor.

İSTATİSTİKLERİ

Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.

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