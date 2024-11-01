İtalya Serie A takımlarından Roma'da yaşanan sıkıntılı sezonda Paulo Dybala'nın geleceği belirsizlik içine girdi. Dybala, eski hocası Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe ile anılmaya başladı. Roma'dan ayrılmayı düşünen yıldıza talip olan Kanarya'nın büyük de bir rekabeti olacak. Ezeli rakiplerin oyuncuya ilgisi söz konusu... İtalyan basınında, Arjantinli solak oyuncu için Fenerbahçe ihtimalinin güçlü olduğu vurgulanıyor. Asromalive'deki haberde, "Roma'nın yıldızı için üç kulüp de temasta ancak Fener umudunu canlı tutuyor" denildi.

ROMA'DA İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR

Dybala, geçen sezona kadar Roma'da önemli bir rol oynamıştı. Özellikle bu yıl sergilediği performans ve teknik ekiple olan ilişkisi pek iç açıcı değil. Yaşadığı sakatlık sorunlarına takımın genel istikrarsızlığı da eklenince Dybala, Roma'dan ayrılma düşüncesine girdi. Özellikle Mou'nun gitmesinden sonra Arjantinli yıldız da İtalyan ekibinde büyük düşüşe geçti. Mou sezon başında Dybala'ya sıcak bakmamıştı ancak şimdi skorer bir joker almak istiyor. Bu sezon Serie A'da 7 maçta 1 gol atan Dybala, Avrupa'daki 90 dakikada gol atamadı.

DEVRE ARASINDA FENER'E GELEBİLİR

Fenerbahçe, geriye düştüğü Süper Lig yarışında ve Avrupa kupaları hedefinde kadrosunu daha iddialı hale getirmek istiyor. Paulo Dybala gibi bir ismin gelmesi Fenerbahçe'nin sadece güçlenmesini sağlamayacak. Taraftar ve camiadaki olumsuz hava dağılacak, bir anlamda da ezeli rakiplere transfer çalımı atılacak. En büyük koz ise Jose Mourinho... 2025'te kontratı sona erecek Paulo Dybala, devre arasında çok uygun bir bedelle gelebilir. Çizme'de çıkan son haberler de Tangocu'nun devre arasında gelebileceği yönünde.