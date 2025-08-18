İSTANBUL 30°C / 21°C
Spor

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Ali Şen (86), Bodrum'da hastaneye kaldırıldı.

AA18 Ağustos 2025 Pazartesi 12:28 - Güncelleme:

Bodrum'da evinde rahatsızlanan Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Ali Şen (86), hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Şen, 13 Ağustos Çarşamba günü evinde rahatsızlanması sonucu Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Enfeksiyondan kaynaklı ateş şikayeti ile hastaneye kaldırıldığı belirtilen Şen'in tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

- Oğlu Metin Şen son durumu sosyal medyadan paylaştı

Öte yandan Ali Şen'in oğlu Metin Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bir aksilik olmazsa bugün hastaneden çıkacağız. Endişelenecek bir konu yok." ifadelerini kullandı.

