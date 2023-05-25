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Spor

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından 'Puşkaş Ergun' son yolculuğuna uğurlandı

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin eski futbolcularından 'Puşkaş Ergun' lakabıyla tanınan Ergun Öztuna son yolculuğuna uğurlandı.

IHA25 Mayıs 2023 Perşembe 14:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından 'Puşkaş Ergun' son yolculuğuna uğurlandı
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Merhum Ergun Öztuna için ilk tören Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlendi. Törene merhumun ailesi ve yakınlarının sıra; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sarı-lacivertli yöneticiler ve eski sporcular ile sevenleri katıldı. Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan törende yaptığı konuşmada, "Fenerbahçe, formasına emek vermiş, hizmet vermiş değerlerini her zaman yüceltir ve yaşatır. Puşkaş Ergun da bu değerlerimizden biri olarak unutulmazlarımızın arasındaki yerini aldı. Camiamızın 'Puşkaş' lakaplı futbolcusu Ergun Öztuna'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Sevenleri ve camiamızın önde gelenleri ile birlikte kendisini uğurluyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Puşkaş Ergün, Fenerbahçemizin ve Türk futbolunun tarihine hem futbolculuk hem antrenörlük başarılarıyla geçmiş çok önemli bir isimdi, çok değerli bir futbolcuydu. Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'nde Fenerbahçemizin ilk golünü kaydeden Sayın Öztuna, 1957'de İstanbul Ligi'ni kazanan Takımımıza şampiyonluğu getiren üçüncü golü kaydetmişti.

Fenerbahçemizin efsanesi olmak, onun gibi anılmak herkese nasip olmayacak bir değerdir. Mekanı cennet olsun. Camiamızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Ergun Öztuna'nın cenazesi, öğlen namazına müteakip Şakir'in Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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