Fenerbahçeli eski futbolcu Steven Caulker: Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Steven Caulker, Galatasaray ve sarı lacivertli kulüp ile ilgili flaş itiraflarda bulundu.

GALATASARAY EN BÜYÜK KULÜP

Steven Caulker yaptığı açıklamada, "Türkiye'de en çok gitmek istediğim takım Galatasaray'dı. Ancak onlar hariç bütün büyükler beni istiyordu. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyordu ama ben Fenerbahçe'ye gitmek istedim çünkü Fenerbahçe, Galatasaray'dan sonra Türkiye'nin en büyük kulübüydü." dedi.

YÜZÜME BİLE BAKMADI

Vitor Pereira'nın kendisini takımda istemediğini söyleyen Caulker, "Fenerbahçe 7 yıldır şampiyon olamıyordu ve ben de daha az paraya da olsa oraya gitmek istedim. Fenerbahçe'ye geldim ve 2 gün sonra Pereira geldi. Görüşmelerimizde adı bile geçmiyordu ve geldiğinde beni istemediğini anladım. Tanıştığımızda tokalaşırken yüzüme bile bakmamıştı." ifadelerini kullandı.

PROTESTO EDERDİM

Vitor Pereira ile ilgili eleştirilerde bulunan Caulker, "Vitor Pereira neredeyse Everton'a gidiyordu. Eğer bu gerçekleşseydi İngiltere'ye uçup taraftarlarla birlikte protestolara katılırdım." diye konuştu.

SERGEN YALÇIN İTİRAFI

Sergen Yalçın ile ilgili Caulker, "Türkiye'ye gitme şansım olduğunda Türk efsanesi Sergen Yalçın beni aradı. İçki içer, sigara içer, kumar oynar... İlk buluştuğumuzda sigara içip benim fit olup olmadığımı sordu. 10 gün beni denemeye aldılar ve sonrasında sözleşme imzaladık. Antalyaspor'a gideceğime düşünüyorum ama Alanyaspor'a gitmiştim." açıklamasını yaptı.

KIM MIN-JAE AÇIKLAMASI

Tecrübeli oyuncu, Kim Min-Jae ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Benim yerime alınan isim Kim Min-Jae'ydi. 'Benim yerime Çin'den bir oyuncu mu aldılar gerçekten?' dedim ama inanılmaz bir oyuncuydu. Şu anda Napoli'de oynuyor ve harika bir sezon geçiriyor. Fenerbahçe öyle bir oyuncu bulmuştu ki '100 milyon euroya Real Madrid'e satabilirler diye düşündüm."

ÇOĞU STADYUM BOŞTU

Taraftarların maçlara yoğun ilgi göstermediğini söyleyen oyuncu, "Türkiye'de taraftarlar iyiydi ama çoğu stadyum boştu. 3 büyüklerin maçları genelde doluyordu ama diğer takımların maçları genelde boş geçiyordu. Ancak dolu tribünlerin olduğu maçlarda atmosfer gerçekten harikaydı. Benim için harika bir atmosferdi." dedi.

HAYALLERİM GERÇEK OLMADI

Mesut Özil ile ilgili ise Caulker, "Türkiye'de hayat harikaydı. Sahil hayatını oğlum çok sevmişti ve 2 yıl üst üste yılın takımına seçilmiştim. Sonra kendime 'Ben burada ne yapıyorum' dedim ve Fenerbahçe'ye gittim. Mesut Özil'in asistiyle gol atmayı hayal ediyordum ama bu hayallerin hiçbiri gerçek olmadı." açıklamasını yaptı.

ANDREA PIRLO SÖZLERİ!

Steven Caulker son olarak, "Türkiye'deki son 6 ayımda Andrea Pirlo ile çalıştım. Onunla çalışmak için sabırsızlanıyordum ancak antrenmandan sonra diğer İtalyanlar ile sigara içtiğini gördüm. Kaleciniz ve sağ bekiniz yanınızda sigara içince saygı seviyesini korumak zor oluyor. Siz her şeyinizi verdiğinizi düşünüyorsunuz ama arkadaşlarınız sigara içiyor. Oyuncuların sigara içmesinin kültürel bir olay olduğunu düşünüyorum. İngiltere'de bize yanlış gelen şey, İtalyanlar için sorun değildi. Türkiye'de aynı şekilde. Türkiye'ye ilk geldiğimde takım arkadaşlarım devre arasında soyunma odasını sigara dumanı ile kaplıyordu. Bunu ilk gördümde, 'Bu da ne böyle!' demiştim."