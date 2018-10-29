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Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Van Hooijdonk'un İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin efsane golcüsü Van Hooijdonk'un İstanbul'a gelmesi sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

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Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de Ankaragücü yenilgisinin ardından teknik direktör Cocu ile yollar ayrılmıştı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli takımın efsane oyuncusu Pierre Van Hooijdonk, İstanbul'a geldi.

Hollandalı futbol adamının Instagram hesabından Atatürk Havalimanı'ndan paylaşım yapması, Fenerbahçeli taraftarlar arasında heyecan yarattı.

İşte o paylaşım:

 

 

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