Fenerbahçe'nin eski golcüsü Slimani'den bir ayrılık daha

2018-19 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani, Romanya kariyerinde de beklenen etkiyi yaratamadı.

2025-2026 sezonunun başında CFR Cluj ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan 37 yaşındaki tecrübeli golcü, kontrat süresi dolmadan kulüpten ayrıldı.

Rumen temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür edildi.

SLIMANI'NIN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon ligde 13 karşılaşmada görev alan Slimani, toplam 428 dakika sahada kalırken 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.