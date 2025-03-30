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Spor

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü adım adım Brezilya Milli Takımı'na

2023/23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçebilir. Ülke basınında çıkan habere göre; deneyimli teknik adam bu pozisyon için favori olarak gösteriliyor.

Dış Basın30 Mart 2025 Pazar 14:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü adım adım Brezilya Milli Takımı'na
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Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya'nın, Arjantin karşısında aldığı 4-1'lik yenilgi, Brezilya Milli Takımı'nda büyük bir değişimi beraberinde getirdi. Teknik direktör Dorival Júnior görevinden istifa etti.

Dorival Júnior yönetiminde Brezilya, çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ancak son alınan ağır yenilgi, teknik heyetin istifasını kaçınılmaz hale getirdi. CNN Brasil'e göre, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran ve şimdilerde Al-Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, boşalan koltuk için en güçlü aday konumunda. 2019'da Flamengo ile Copa Libertadores ve Copa do Brasil'i kazanan deneyimli teknik adam, Brezilya'da büyük destek görüyor.

Federasyonun bir diğer hedefi Carlo Ancelotti olsa da, İtalyan teknik direktörün Real Madrid ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle Brezilya'nın beklemek yerine Jesus'u getirme ihtimali daha yüksek görünüyor.

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