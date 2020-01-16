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  • Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç Comolli'yi bombaladı: Sıra sana da gelecekti
Spor

Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç Comolli'yi bombaladı: Sıra sana da gelecekti

Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç, Comolli'nin istifasının açıklanmasının ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

16.01.2020  13:16 - Güncelleme: 16.01.2020  13:16

Fenerbahçe'den 2013-2019 yılları arasında tercümanlık yapan ve geçtiğimiz sezon görevden alınan tercüman Deniz Sarıtaç, sosyal medyadan sarı lacivertlilerdeki görevinden istifa eden Damien Comolli hakkında flaş ifadeler kullandı.

Sarıtaç, "Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Üç kuruş maaşla çalışan insanları bile paranoyalarınla kovdur. Kendi eksikliğin anlaşılmasın diye iş bilen herkesle çatış. Bir gün sana da gelecekti sıra. Güle güle..." ifadelerini kullandı. 

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