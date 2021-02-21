Fenerbahçe'nin eski tribün lideri ''Efsane Adnan'' vefat etti

1980-90'lı yıllarda Fenerbahçe tribünlerinde amigoluk yapan, "Efsane Adnan" olarak bilinen Adnan Öztürk hayatını kaybetti.
Koronavirüse yakalanan Adnan Öztürk'ün Senegal'den ambulans uçakla Türkiye'ye getirilirken kalp krizi geçirdiği ve kurtarılamadığı öğrenildi.
Senegal'de bulunan Adnan Öztürk 10 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "4 gündür çok kötüydüm. Doktor Covid-19 testi istedi. Sonuç az önce geldi, maalesef pozitif 15 gün evdeyim" açıklaması yapmıştı.
Oksijen takviyesi aldığını belirten Öztürk, 19 Şubat'ta ise "Selamlar dostlar... Yarın Senegal'den özel ambulans uçakla İstanbul'a geliyorum" demişti.
Ajansspor