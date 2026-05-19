Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş yolunda! Siyah-beyazlılardan sürpriz hamle....

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken, siyah-beyazlıların kaleci rotasyonu için sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ19 Mayıs 2026 Salı 10:59 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

KARTAL'DAN ALTAY BAYINDIR HAMLESİ

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Altay Bayındır'ın yaz transfer döneminde Manchester United'dan ayrılabileceği öne sürüldü. Haberde, Beşiktaş'ın da milli kaleciye ilgisinin sürdüğü belirtildi.

Haberde yer alan detaylara göre; siyah-beyazlı kulübün daha önce de Altay Bayındır için girişimlerde bulunduğu belirtilirken, transfer sürecinin Beşiktaş'ın yeni teknik direktör kararına bağlı olduğu ifade edildi. Teknik direktör değişikliğinin ardından kaleci transferi konusunda yeni bir değerlendirme yapılacağı aktarıldı.

2023 yılında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan 28 yaşındaki file bekçisi, İngiliz ekibinde istediği süreleri alamadı. Yeni sezon öncesi düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öne sürülen Altay'ın geleceğiyle ilgili kararın yaz transfer döneminde netleşmesi bekleniyor.

İETT otobüsüne inşaat demiri ok gibi saplandı: Kadın yolcu yaralandı

