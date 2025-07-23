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Spor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt'tan olay açıklama! ''Turu Feyenoord geçer''

Fenerbahçe ve Feyenoord'un eski yıldızı Dirk Kuyt iki takımın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda eşleşmesini yorumladı. İki takım için taraftarın önemli bir faktör olduğunu söyleyen Dirk Kuyt oynanacak maç için 'Feyenoord evinde çok güçlü. Feyenoord kazanacak.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ23 Temmuz 2025 Çarşamba 12:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt'tan olay açıklama! ''Turu Feyenoord geçer''
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Fenerbahçe ve Feyenoord'un eski futbolcusu Dirk Kuyt, iki takımın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda eşleşmesini yorumladı.

Kuyt, "Fenerbahçe ve Feyenoord, gerçek halk kulüpleri. Taraftarları fark yaratıyor. Fenerbahçe'deyken Galatasaray'ı yendiğimizde halk bayram ediyordu. Binlerce insan sokaklara dökülüyordu. Arabaların kornaları susmuyordu. Kulüp yıllardır şampiyonluğu arzuluyordu ve biz de bu hayali gerçekleştirdik. İstanbul'a ne zaman gitsem insanlar hala bunu konuşuyor. O zamandan beri şampiyon olamadılar." dedi.

"FEYENOORD TURU GEÇER!"

Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki eşleşmeyi değerlendiren Kuyt, "Aslında bu zamanlarda küçük bir kurayla başlamak daha iyidir ama daha ilk turdan iki zorlu rakip karşı karşıya gelecek. Feyenoord evinde çok güçlü. Feyenoord kazanacak. De Kuip'e sık sık gidiyorum. Robin van Persie antrenör olarak iyi bir başlangıç yaptı. Umarım bunu sürdürebilir. Taraftarlar tam destek verecek. Bu da fark yaratacak. Hollanda'da Feyenoord kazanır, İstanbul'daki maç ise berabere biter." ifadelerini kullandı.

"DE KUIP'İN ZEMİNİ TİTREDİ"

Kuyt, "Feyenoord ile 2017'de kazandığım şampiyonluğu asla unutamam. Heracles'e karşı golü attığımda De Kuip'in zemini titredi. Bunu çok nadiren yaşadım. Şampiyonluk gününü asla unutamayacağım." sözleriyle konuşmasına son verdi.

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