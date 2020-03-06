Fenerbahçe'nin eski yıldızı Feyenoord'a hoca oldu!

06 Mart 2020 Cuma 18:57 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 18:57

Geçtiğimiz sezon aktif futbol hayatına son veren, 2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe'de de forma giyen Robin Van Persie, Feyenoord teknik ekibine katılıyor.

Feyenoord, Robin Van Persie için hem altyapısında formasını giydiği hem de futbolu bıraktığı takım olması açısından büyük önemli yeri olan bir kulüp.

Feyenoord'un teknik direktörlüğünü yine bir dönem Fenerbahçe adına görev yapmış olan Dick Advocaat yapıyor. Advocaat ve Van Persie ikilisi, Dick Advocaat'ın 2016/2017 sezonunda Fenerbahçe teknik direktörü olduğu dönemde beraber çalışmıştı.

Hollandalı emekli golcü, Feyenoord takımında Forvet Antrenörü olarak görev alacak. Feyenoord, şu anda Hollanda Eredivisie'de 3. sırada bulunuyor.

VAN PERSIE'NİN FUTBOLCULUK DÖNEMİ VE RAKAMLARI

İngiltere'de Arsenal ve Manchester United formaları ile başarılı dönemler yaşayan Van Persie, ülkemizde Fenerbahçe formasını giydiği dönemde sık sık sakatlanması nedeniyle eleştirilerin odağı oldu.

Koleksiyonunda Premier Lig, FA Cup ve UEFA Kupası gibi kupalar bulunduran Hollandalı golcü, 2 kez de Premier Lig gol kralı olma sevinci yaşadı.

Van Persie kariyerinde çıktığı 596 maçta, 274 gol ve 98 asist üretti. 36 yaşındaki emekli golcü, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde 57 Süper Lig maçına çıktı ve 25 gol-6 asistlik katkı sağladı.